Na Pamela ook Marseille klaar met Rami

De clubleiding heeft de 33-jarige ex-international per brief laten weten dat hij niet meer welkom is vanwege een opmerkelijk voorval. Aan het aanstaande ontslag zit letterlijk en figuurlijk een geurtje.

Rami zou in mei een training hebben overgeslagen om aanwezig te zijn bij opnames van het televisieprogramma Fort Boyard. Daar deed hij mee aan een potje modderworstelen. En dat terwijl de verdediger toenmalig Marseille-trainer Rudi Garcia had verteld dat hij geblesseerd was.

Eind juni werd de bewuste aflevering uitgezonden op de Franse televisie, waarop direct de alarmbellen begonnen te rinkelen bij L’OM. De directie was onverbiddelijk en wilde per direct van hem af.

Eerder deze zomer werd Rami ook al de wacht aangezet door zijn ex-vrouw Pamela Anderson. Het Amerikaanse Playboy-model, inmiddels 51 jaar oud, verbrak hun tweejarige relatie omdat zij naar eigen zeggen was voorgelogen door de voetballer. Anderson betichtte Rami van een dubbelleven en noemde hem een ’monster’ en een ’narcist’.

Adil Rami zit in de nesten. Ⓒ AFP