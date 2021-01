Tornike Tsjakadoea dolblij na brons: ’Dit is mijn mooiste medaille ooit’

Hoewel de immer ijzersterke Japanse judoka’s ontbraken, leverde de Nederlander een erg knappe prestatie. Sinds het goud van Ruben Houkes bij de WK van 2007 en diens bronzen plak op de Spelen van 2008 snakken de Nederlandse judofans naar nieuwe successen in het lichtgewicht op het hoogste mondiale podium. „De concurrentie in deze klasse is enorm”, verklaart Tsjakadoea. „Daarom geeft dit ook echt een enorme boost.”

Beloning voor vader

De geboren Leeuwarder belde na afloop gelijk met zijn ouders, broertjes en zusjes. „Die waren dolblij en reageerden heel uitbundig”, zegt hij lachend vanuit zijn hotelkamer in Qatar. Zijn vader Rezo kwam begin jaren ’90 vanuit Georgië naar Nederland. Hij is van huis uit judoleraar en heeft zijn zoon Tornike veel geleerd. Tsjakadoea: „Hij heeft heel veel energie in mijn ontwikkeling gestoken. Ook voor hem is deze prestatie een prachtige beloning.”

Tsjakadoea ging in de kwartfinale ten onder tegen de Rus Yago Abuladze en klopte de Oezbeek Diyorbek Urozboev tijdens zijn eerste duel in de herkansingen. Vlak voor de strijd om de derde plaats meldde zijn Franse tegenstander Walide Khyar zich vervolgens geblesseerd af en was het brons voor Tsjakadoea een feit. „Eerst besefte ik het niet en dacht ik: klopt dit wel? Daarna kwam die jongen ook persoonlijk naar me toe en vertelde hij me dat hij echt niet meer zou gaan judoën. Toen dacht ik: shit, het is echt zo. ’See you next time’, zei ik tegen hem. Want de volgende keer wil ik hem natuurlijk gewoon op de mat verslaan.”

Top-8 halen

Tsjakadoea (-60 kg) is al verzekerd van deelname aan de Spelen van Tokio. „Maar ik wil ook de top-8 halen op de internationale ranking. Dan heb je een geplaatste status en ontloop je de wereldtoppers in de eerste ronde. Wat dat betreft is dit een goede stap, deze bronzen medaille levert veel punten op.”

Dinsdag komen onder anderen Juul Franssen, Sanne van Dijke en Kim Polling in actie in Doha.