Feyenoorder Mark Diemers op huurbasis naar Duitsland

Dit seizoen was Diemers in Rotterdam-Zuid op het tweede plan beland, nadat hij in zijn eerste seizoen vaak speeltijd kreeg. Maar onder de nieuwe trainer Arne Slot kwam hij tot slechts 107 minuten in het eerste.

Diemers ligt nog tot de zomer van 2023 vast in Rotterdam. Vorig seizoen was hij onder trainer Dick Advocaat meestal basiskracht. In 29 competitiewedstrijden maakte hij toen drie doelpunten voor Feyenoord. Diemers speelde eerder voor Fortuna Sittard, De Graafschap, FC Utrecht en SC Cambuur.

De middenvelder gaat bij Hannover, dat op de vijftiende plaats staat, spelen met rugnummer 35. „Ik wil zoveel mogelijk wedstrijden spelen om het team te helpen en te laten zien wat ik kan”, aldus Diemers. Technisch directeur Marcus Mann omschrijft hem als een „verbindingsspeler” tussen de verdediging en de aanval. „Hij eist ballen op en kan situaties in de kleine ruimte goed oplossen.”

Bij Hannover moet Diemers degradatie naar het derde niveua van Duitsland zien af te wenden. De club staat momenteel op de vijftiende plek direct boven de degradatiestreep.