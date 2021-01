Ronald Koeman helpt Frenkie de Jong in het zadel

Wim Kieft Ⓒ René Bouwman

In landen als Italië en Spanje verschijnen er iedere dag vier of vijf sportkranten. Om die te vullen, bedienen ze zich regelmatig van wat gekkigheid. Daarom ben je daar als Frenkie de Jong de ene dag de koning en de volgende dag de schlemiel. Dat het in Spanje en vooral Barcelona altijd over Frenkie de Jong gaat, betekent dat hij een grote is, of ze hem in ieder geval als zodanig beschouwen. Anders zouden ze al anderhalf jaar niet iedere dag zo overspannen doen over De Jong.