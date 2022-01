Premium Het beste van De Telegraaf

Totale voetbalgekte in Afrikaanse land blijft gevaarlijk, zegt ooggetuige Waarschuwing voor herhaling na stadionramp: ’Regering van Kameroen moet oppassen’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Nydel Forgweh met op de achtergrond het Olembé Stadion. Ⓒ Eigen foto

AMSTERDAM - De stadionramp in Yaoundé heeft een schaduw gelegd over het toernooi om de Afrika Cup in Kameroen. Door een stormloop voorafgaand aan de wedstrijd Kameroen-Comoren vielen acht doden en tientallen gewonden. Voormalig Kameroenees international Willie Overtoom en Nydel Forgweh, een Amsterdammer met roots in het Afrikaanse land die als toeschouwer bij de bewuste wedstrijd was, waarschuwen voor een mogelijke herhaling van de tragedie door de explosieve voetbalbeleving in Kameroen.