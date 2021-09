Premium Het beste van De Telegraaf

Formule 1-coureurs zijn geen opvoeddeskundigen

De battle tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen wordt dit weekend vervolgd in het hol van de Nederlandse leeuw. Ⓒ ANP/HH

Zandvoort - Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn geen vrienden. Nooit geweest ook, en de relatie is er sinds de veelbesproken crash op Silverstone niet beter op geworden. Dat beide coureurs zich geen zorgen maken over de verwachte aversie tegen de Brit op de oranjegekleurde tribunes in Zandvoort laat zien dat ze allebei op en top professional zijn. En geen opvoeddeskundigen die aan het publiek moeten vragen of ze alsjeblieft willen stoppen met het roepen van het woord ’boe’.