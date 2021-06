Leo Borg doet denken aan legendarische pa

Borg junior, die dezelfde rustige uitstraling heeft als zijn vader, versloeg de Franse jongeling Max Westphal en stond vervolgens op veler verzoek de pers te woord. „Nee, ik voel geen extra druk vanwege m’n achternaam. Ik ben er al heel lang aan gewend dat ik meer aandacht krijg dan andere jongens.”

Zondag had hij nog uitgebreid met zijn vader gebeld, want senior vierde die dag zijn 65e verjaardag. „Donderdag komt hij hier naartoe en ik hoop dat ik dan nog steeds in het toernooi zit, zodat hij mij op dit park kan zien spelen.”

Bjorn Borg (foto uit 1981) Ⓒ AP

Borg junior is een talent, maar er moeten ook geen wonderen van hem worden verwacht. Echt grote talenten zijn de 19-jarige Italianen Lorenzo Musetti en Jannick Sinner. Zij stonden maandag allebei in de vierde ronde van het hoofdtoernooi. Musetti (ranking 76) won brutaal twee sets van Novak Djokovic, maar moest in de vijfde set met een blessure opgeven: 6-7(7), 6-7(2), 6-1, 6-0, 4-0. Sinner is inmiddels al de nummer 19 van de wereld, maar had niet veel te vertellen tegen Rafael Nadal: 7-5, 6-3, 6-0.