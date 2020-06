LeBron James neemt ook het voortouw in de strijd buiten de lijnen

Kyrie Irving (r.), in duel met LeBron James, wil het NBA-seizoen liever boycotten uit protest tegen het racisme. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Het klinkt op het eerste gezicht zo braaf en onschuldig. De beste basketballers ter wereld die het seizoen afmaken in Disney World. Voorlopig lijkt niemand zich echter nog te druk te maken over de hervatting van het NBA-seizoen. Een hoofdrol is ook in deze ingewikkelde tijden weggelegd voor LeBron James.