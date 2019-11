Europa League: United voor schut bij Astana

Manchester verloor in Noersoeltan verrassend van FC Astana, dat tot donderdag nog puntloos was. Het werd 2-1. United, dat vooraf al zeker was van een plek in de volgende ronde, speelde niet in de sterkst denkbare opstelling.

Jesse Lingard opende in de 10e minuut de score voor Manchester United. Kort na rust had de Nederlander Tahith Chong de voorsprong kunnen verdubbelen, maar hij schoot voor een leeg doel over. Direct daarna was het aan de andere kant wel raak. Dmitri Sjomko scoorde. Het betekende het eerste tegendoelpunt voor United in de groepsfase van de Europa League. In de 62e minuut kwam Astana door een eigen treffer van Di'Shon Bernard op voorsprong.

Chong werd kort na dat doelpunt gewisseld. Manchester wist een nederlaag niet meer te voorkomen.

Ter vergelijking: AZ won beide wedstrijden tegen de ploeg uit Kazachstan heel ruim. Thuis 6-0, uit 0-5 winst.