Iran-bondscoach Queiroz haalt verhaal bij journaliste over politieke vraag

Eerder in de persconferentie had Queiroz nog aangegeven, dat het journalisten vrij staat om vragen te stellen over de politieke situatie in het land, waar grootschalige protesten zijn tegen het streng islamitische regime, maar dat verslaggevers moeten begrijpen dat spelers ook het recht hebben om geen antwoord te geven.

Voor de eerste groepswedstrijd tegen Engeland maakten de internationals van Iran een statement tegen de manier waarop in Iran door de machthebbers wordt opgetreden tegen de protesten door de kaken stijf op elkaar te houden bij het afspelen van het volkslied. Een andere journaliste vroeg Taremi of de internationals van Iran niet bang zijn, dat dit statement repercussies gaan hebben. „Ik wil niet praten over politieke issues. We staan niet onder druk. We zijn hier gekomen om voetbal te spelen”, aldus de speler van FC Porto, die beide goals voor zijn rekening had genomen bij de 6-2 nederlaag tegen Engeland.

Queiroz rekent erop dat zijn team tegen Wales heel wat beter voor de dag zal komen. „We hebben in één wedstrijd meer goals tegen gekregen dan in het hele afgelopen jaar. We waren onszelf niet. Maar we hebben nog twee wedstrijden om ons doel te behalen. We krijgen nu de kans om te laten zien dat we een geweldig team zijn met een fantastisch karakter.”