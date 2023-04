Premium Het beste van De Telegraaf

Bo Bendsneyder maakt tongen los met podiumplaats in Moto2

Door Coo Dijkman Kopieer naar clipboard

Bo Bendsneyder levert een historische prestatie in Austin. Na bijna dertig jaar staat er eindelijk weer een Nederlandse motorcoureur op het podium na een GP in de middenklasse. Ⓒ ANP/HH

Voor het eerst sinds 1994 (Wilco Zeelenberg, 3e plaats in de 250cc) stond er zondag met Bo Bendsneyder weer een Nederlander op het podium na een Grand Prix in de middenklasse (3e plaats in de Moto2). Vooral de manier waarop de 24-jarige motorcoureur het overlijden van zijn opa, twee dagen voor de race in Austin (Texas), manmoedig verwerkte, maakte grote indruk. In Nederlandse motorsportkringen werd sterk meegeleefd met de sympathieke Rotterdammer. Een greep uit de reacties.