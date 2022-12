Argentijnse fans in Lusail-stadion vieren nederlaag Brazilië

Bekijk in ons match center het speelschema en meer.

Engeland ziet Frankrijk als ’grootste uitdaging’ op WK

20.19 uur: De Engelse bondscoach Gareth Southgate vindt dat zijn elftal op het WK in Qatar voor de ultieme uitdaging staat. Engeland neemt het zaterdagavond in de kwartfinales op tegen titelverdediger Frankrijk, dat met Kylian Mbappé over de topscorer van het toernooi beschikt.

„Dit wordt de grootst mogelijke test voor ons”, zei Southgate. „Frankrijk is de regerend wereldkampioen, een uitstekende ploeg met heel veel individuele talenten. Het is voor ons een geweldige uitdaging om het tegen dit team op te nemen. We zijn klaar om te strijden voor een plek in de halve finales.”

Bij Engeland keerde Raheem Sterling vrijdag terug op het trainingsveld. De vleugelspits van Chelsea ontbrak zondag in het duel met Senegal (3-0) in de achtste finales. Sterling was teruggekeerd naar huis, omdat daar was ingebroken. Volgens Southgate kan Sterling zaterdag spelen tegen Frankrijk. „Het is geweldig dat Raheem terug is. Hij wilde vandaag heel graag weer trainen. Ik moet nog nadenken over welke rol hij zaterdag kan spelen.”

Southgate en de Engelse aanvoerder Harry Kane waren vol lof over Mbappé. De aanvaller van Paris Saint-Germain maakte in Qatar al vijf goals. „Een fantastische speler, dat heeft hij al vaak bewezen”, zei Kane. „Hij zorgt altijd voor dreiging.” Southgate benadrukte echter dat Engeland ook zo’n speler heeft. „Wij hebben ook een speler van absolute wereldklasse”, zei de bondscoach, doelend op Kane die naast hem zat op de persconferentie. De spits maakte tegen Senegal zijn eerste doelpunt op dit WK.

Het duel in Al Khor tussen de twee Europese topploegen begint om 20.00 uur.

Argentijnse fans juichen in Lusail-stadion na verlies Brazilië

19.04 uur: De uitschakeling van Brazilië op het wereldkampioenschap voetbal wordt in het Lusail-stadion uitgebreid gevierd door Argentijnse fans. Nadat de Braziliaanse verdediger Marquinhos in de strafschoppenserie tegen Kroatië de beslissende penalty had gemist, klonk er luid gejuich. Argentijnse fans dansten daarna een tijdje en zongen liederen.

Argentinië en Brazilië zijn van oudsher aartsrivalen. Niet Brazilië, maar Kroatië neemt het dinsdag in de halve eindstrijd op tegen Argentinië of Nederland. Die twee landen trappen om 20.00 uur Nederlandse tijd af in Lusail.

Naar schatting zitten vrijdagavond ruim 40.000 Argentijnse fans in het stadion. De halve finale van dinsdag is ook weer in Lusail.

Franse bondscoach Deschamps waarschuwt Engeland

11:41 uur De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft Engeland gewaarschuwd voor de wedstrijd in de kwartfinale van zaterdag. Het Franse elftal draait niet alleen om sterspeler Kylian Mbappé, zo verklaarde Deschamps een dag voor de wedstrijd.

„We hebben ook andere gevaarlijke spelers”, aldus de bondscoach. „Dat helpt ons om niet te afhankelijk te zijn. Maar Kylian is Kylian en zal dat altijd blijven.”

Volgens Deschamps was Mbappé tijdens de 3-1-zege op Polen in de achtste finales „niet in topvorm en was hij toch beslissend.” De aanvaller was in de wedstrijd goed voor twee treffers en een assist op Olivier Giroud.

„We hoeven niet te stressen, maar moeten gelukkig zijn dat we hier staan”, voegde Deschamps toe. „In de kwartfinales ligt de kwaliteit hoger en zijn de eisen ook hoger. Er staat ook veel meer op het spel. Zoals voor alle teams die het geluk hadden zich te plaatsen voor de achtste finales is er geen terugwedstrijd om fouten recht te zetten. Uiteindelijk zal het ene land gelukkig zijn, het andere teleurgesteld.”

In de ogen van Deschamps heeft Engeland geen zwakke plekken, maar hoopt hij met een goede analyse de tegenstander toch „pijn te kunnen doen” op bepaalde plekken. „Elk team heeft sterke punten maar er zijn natuurlijk ook dingen die beter kunnen.”

De Jong jubileert tegen Argentinië met 50e interland voor Oranje

11:16 uur Frenkie de Jong jubileert vrijdag. De 25-jarige middenvelder begint in de kwartfinale van het WK tegen Argentinië aan zijn 50e interland voor Oranje.

De Jong debuteerde in september 2018 in een oefenwedstrijd tegen Peru (2-1). Na rust verving de oud-Ajacied Georginio Wijnaldum. Record-international Wesley Sneijder (134 interlands) speelde tegen Peru voor het laatst voor Oranje.

In 49 interlands maakte De Jong twee doelpunten voor Nederland. Zijn eerste treffer was in september 2019 in de met 4-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Duitsland in de EK-kwalificatie. In de groepswedstrijd tegen Qatar (2-0) tijdens het lopende WK scoorde De Jong voor de tweede keer.

Daley Blind, net als De Jong basisspeler bij Oranje, komt tegen Argentinië op 99 interlands. De 32-jarige linkervleugelverdediger staat daarmee op de negende plek van recordinternationals van Nederland. Phillip Cocu neemt met 101 interlands de achtste plek in.