Mijlpaal Frenkie de Jong: tegen Argentinië 50e interland

Franse bondscoach Deschamps waarschuwt Engeland

11:41 uur De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft Engeland gewaarschuwd voor de wedstrijd in de kwartfinale van zaterdag. Het Franse elftal draait niet alleen om sterspeler Kylian Mbappé, zo verklaarde Deschamps een dag voor de wedstrijd.

„We hebben ook andere gevaarlijke spelers”, aldus de bondscoach. „Dat helpt ons om niet te afhankelijk te zijn. Maar Kylian is Kylian en zal dat altijd blijven.”

Volgens Deschamps was Mbappé tijdens de 3-1-zege op Polen in de achtste finales „niet in topvorm en was hij toch beslissend.” De aanvaller was in de wedstrijd goed voor twee treffers en een assist op Olivier Giroud.

„We hoeven niet te stressen, maar moeten gelukkig zijn dat we hier staan”, voegde Deschamps toe. „In de kwartfinales ligt de kwaliteit hoger en zijn de eisen ook hoger. Er staat ook veel meer op het spel. Zoals voor alle teams die het geluk hadden zich te plaatsen voor de achtste finales is er geen terugwedstrijd om fouten recht te zetten. Uiteindelijk zal het ene land gelukkig zijn, het andere teleurgesteld.”

In de ogen van Deschamps heeft Engeland geen zwakke plekken, maar hoopt hij met een goede analyse de tegenstander toch „pijn te kunnen doen” op bepaalde plekken. „Elk team heeft sterke punten maar er zijn natuurlijk ook dingen die beter kunnen.”

De Jong jubileert tegen Argentinië met 50e interland voor Oranje

11:16 uur Frenkie de Jong jubileert vrijdag. De 25-jarige middenvelder begint in de kwartfinale van het WK tegen Argentinië aan zijn 50e interland voor Oranje.

De Jong debuteerde in september 2018 in een oefenwedstrijd tegen Peru (2-1). Na rust verving de oud-Ajacied Georginio Wijnaldum. Record-international Wesley Sneijder (134 interlands) speelde tegen Peru voor het laatst voor Oranje.

In 49 interlands maakte De Jong twee doelpunten voor Nederland. Zijn eerste treffer was in september 2019 in de met 4-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Duitsland in de EK-kwalificatie. In de groepswedstrijd tegen Qatar (2-0) tijdens het lopende WK scoorde De Jong voor de tweede keer.

Daley Blind, net als De Jong basisspeler bij Oranje, komt tegen Argentinië op 99 interlands. De 32-jarige linkervleugelverdediger staat daarmee op de negende plek van recordinternationals van Nederland. Phillip Cocu neemt met 101 interlands de achtste plek in.