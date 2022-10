Max Verstappen: ’Dit betekent heel veel voor mij en het team’

„Het zag er allemaal goed uit voor ons, maar de pitstop duurde iets langer dan we wilden”, zei Verstappen met gevoel voor understatement. „Daarna moest ik weer naar voren vechten. Ik heb gepusht tot de limiet om te winnen. Het was een heel moeilijk weekeinde voor ons. Deze overwinning dragen we op aan Dietrich Mateschitz. Winnen was de enige optie.”

Red Bull sleepte daarmee ook de constructeurstitel in de wacht. „We hebben het in stijl gedaan”, aldus Verstappen, die Lewis Hamilton in de slotfase inhaalde. „Dit is een mooi circuit om te duelleren. Voor mij en het team betekent deze overwinning heel veel. Dietrich was zo belangrijk voor het team. We zullen doorgaan, maar we wilden hem graag op deze manier eren.”

Hamilton had de hoop dat hij zijn eerste overwinning van het jaar kon boeken, maar moest toegeven dat Verstappen net te snel was. „Het was zó close”, aldus de Brit. „Ik heb er alles aan gedaan. Het was prachtig om weer aan de leiding te rijden, daar hebben we hard voor gewerkt als team. Die overwinning komt een keer naar ons toe, dat weet ik zeker.”