UEFA-voorzitter Ceferin herhaalt zijn dreigementen

Voorzitter Aleksander Ceferin van de UEFA heeft nogmaals benadrukt dat voetbalcompetities niet zo maar hun seizoen kunnen beëindigen. "Clubs uit die landen riskeren het dan om volgend seizoen niet toegelaten te worden tot Europees voetbal", benadrukte hij in een interview met de Duitse omroep ZDF.

De UEFA stuurde donderdagavond een brief naar alle bonden, competities en clubs, waarin de bond oproept om het seizoen indien mogelijk af te maken. De federatie benadrukt dat landen die nu al een punt achter het seizoen zetten mogelijk minder clubs kunnen afvaardigen voor de Europese toernooien in het seizoen 2020-2021.

Peter Croonen, topman van de Belgische Pro League, nuanceerde dat dreigement. Volgens hem zou het zo'n vaart niet lopen. Maar Ceferin zegt dat het hem menens is. "België en de andere competities die eraan denken hun seizoen stop te zetten, riskeren om volgend seizoen niet toegelaten te worden tot Europees voetbal", zegt hij stellig. "Dit is niet de juiste manier. Solidariteit is geen eenrichtingsverkeer. Je kunt niet om hulp vragen en dan zelf bepalen wanneer het goed uitkomt."

Ceferin wil proberen de competities toch nog af te werken, desnoods zonder supporters. "Zonder fans is voetbal niet hetzelfde. Maar het is toch beter om weer voetbal te kunnen zien op televisie zonder fans, dan helemaal geen voetbal."

De KNVB trekt voorlopig gelijk op met de UEFA. Maar Ajax, AZ, PSV, Fortuna Sittard, PEC Zwolle en RKC Waalwijk hebben aangeven dat ze de eredivisie niet meer willen hervatten. Alle clubs uit het betaalde voetbal praten dinsdag met de KNVB over de gevolgen van niet meer hervatten of toch weer voetballen als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat veilig vindt.

