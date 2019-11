Prachtig gebaar Ziyech richting veldbestormer

Ruim een kwartier voor tijd verscheen er opeens een jongetje op het veld. Het jongetje met een bril en lang krullend haar zocht meteen Hakim Ziyech op die in de middenstip stond. De Ajacied gaf de jonge veldbestormer een uitgebreide knuffel voordat hij door een steward rustig buiten het veld werd gebracht.

Ajax-shirt

Ziyech liet de kleine fan ook in gebaar weten dat hij zijn Ajax-shirt zou krijgen, maar hij kon de jongen na de wedstrijd niet meer vinden en heeft het kleinood aan zijn vader gegeven.

Hakim Ziyech geeft de jongen een knuffel. Ⓒ Screenshot

„Ik voelde me vereerd, laat ik dat voorop stellen. Dat gebeurt niet zo snel. Het is gewoon een kleine jongen die zijn idool ziet. Dat kun je op deze manier ook oplossen, het hoeft niet altijd op een harde manier te gebeuren.”

Marokkaanse afkomst

Ziyech is mateloos populair bij de vele Fransen van Marokkaanse afkomst uit Lille en omstreken. Tientallen jongeren stonden dinsdag op het perron van het station in Lille om de spelmaker van Ajax op te wachten.

Man van de wedstrijd

Ziyech was in alle opzichten de man van de gewonnen wedstrijd in en tegen Lille (0-2). Hij opende al in de tweede minuut de score, verzorgde de assist bij de tweede treffer, gaf op het veld tijdens het duel een omhelzing aan een jonge fan en moest in de 85e minuut naar de kant met een pijnlijke arm. Die blessure liep hij op in een situatie waarin hij 0-3 leek te maken, maar die treffer werd afgekeurd wegens hands.