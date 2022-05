Ajax bevestigt: Alfred Schreuder opvolger Erik ten Hag

De Telegraaf meldde woensdag al dat de club en de trainer in hoofdlijnen akkoord waren.

Eerder was de oefenmeester van januari 2018 tot medio 2019 bij Ajax werkzaam als assistent-trainer van de huidige hoofdtrainer Erik ten Hag. Als speler kwam hij zowel in de Eredivisie als de Eerste Divisie uit en werd in beide competities eenmaal kampioen. De voormalige middenvelder won tevens de Johan Cruijff Schaal en de KNVB beker één keer.

Kampioenschap België

In januari 2009 beëindigde Schreuder zijn voetballoopbaan en werd hij bij Vitesse assistent-trainer. Na een half jaar keerde hij terug bij FC Twente. In zijn eerste jaar als assistent bij die club pakte hij de Johan Cruijff Schaal en werd tevens kampioen van Nederland. In 2011 won hij tevens de Johan Cruijff Schaal en de KNVB beker. Gedurende het seizoen 2014/2015 was de Barnevelder hoofdtrainer van FC Twente. Daarna werd hij assistent bij het Duitse TSG 1899 Hoffenheim, alvorens hij in januari 2018 als assistent van Erik ten Hag naar Ajax kwam. Met Ajax won hij in seizoen 2018/2019 de dubbel en bereikte hij de halve finale van de UEFA Champions League.

Daarna keerde hij als hoofdtrainer terug bij Hoffenheim, om vervolgens in de zomer van 2020 als assistent van Ronald Koeman bij FC Barcelona aan de slag te gaan. Op 3 januari 2022 werd hij als hoofdtrainer aangesteld bij het Belgische Club Brugge. Met die ploeg strijdt hij momenteel in de play-offs om het kampioenschap van de Belgische competitie, de Jupiler pro League.

Reactie Van der Sar

Edwin van der Sar: „Alfred staat bij ons bekend als een tactisch sterke trainer met goede en veelzijdige oefenstof. Hij heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan als hoofdtrainer en als assistent-trainer bij topclubs in verschillende landen en competities. We hebben er veel vertrouwen in dat hij de weg die wij met Ajax enkele jaren geleden zijn ingeslagen een goed vervolg kan gaan geven. Zowel in de Eredivisie als in de UEFA Champions League.”

„Het doet me ook goed dat we nu duidelijkheid hebben over deze belangrijke positie binnen de club. De komende periode zal de selectie voor volgend seizoen verder vorm gaan krijgen. Daar zijn Gerry Hamstra en Klaas Jan Huntelaar, die ook met Alfred spraken, druk mee bezig.”

Reactie Schreuder

Alfred Schreuder: „Hoofdtrainer worden bij Ajax is eervol en voor mij een geweldige kans, die ik met beide handen aangrijp. Ik vind het daarnaast ook erg leuk om terug te keren, want in de anderhalf jaar die ik bij Ajax werkte heb ik het enorm naar mijn zin gehad bij de club.”

„Ik wil in Amsterdam graag prijzen winnen met een team dat attractief voetbal speelt. Met een goede balans tussen ervaren topspelers en de vele grote talenten. Maar eerst wil ik met Club Brugge het seizoen succesvol afsluiten. Afscheid nemen met de hoofdprijs, dat is erg belangrijk en ik zal er alles aan doen om dat te bewerkstelligen.”