Van Nistelrooy bleef vertrouwen houden in Drommel: ’Wist dat na zijn fout knop omging’

Van Nistelrooy vond dat Drommel sterk terug in de wedstrijd was gekomen na zijn fout. „Het belangrijkste voor hem was dat hij de eerste drie, vier ballen na dat moment stabiel pakte en stabiel meespeelde. Die knop ging om. Het ging niet ten koste van zijn vertrouwen. Daarna pakte hij nog die wereldbal. Dat is winst. Hij heeft ook wel momenten gehad vorig seizoen dat het aan zijn vertrouwen ging zitten en dat het meteen duidelijk zichtbaar werd dat hij na een foutje minder ging presteren.”

Halverwege was er voor PSV geen vuiltje aan de lucht met een 2-0 voorsprong op Het Kasteel, maar vroeg in de tweede helft kon Arno Verschueren van Sparta de aansluitingstreffer maken, nadat Drommel een voorzet uit zijn handen had laten vallen, nadat hij was gehinderd door zijn eigen ploeggenoot Jarrad Branthwaite. „Hij geeft aan, dat hij harder en beter had moeten coachen. Dan was Jarrad weggebleven en had hij de bal kunnen vangen. Of hij had kunnen stompen.”

De zege op Sparta was een welkom succes voor PSV nadat 2023 minder vrolijk was begonnen met het verlies van sterkhouder Cody Gakpo en de teleurstellende herstart van de Eredivisie afgelopen zaterdag tegen Sparta. Aan de bekerzege had Van Nistelrooy een goed gevoel overgehouden, al plaatste de PSV-trainer ook een kritische nooit. „We hebben gewonnen en daarmee is ons doel bereikt, maar ik vond het verschil tussen de eerste en tweede helft wel te groot. Het is logisch dat je met een 2-0 voorsprong even kijkt wat de tegenstander doet, maar we gaven Sparta te veel het initiatief. Dan komt die goal eroverheen en waren we het helemaal kwijt.”

Van Nistelrooy had op Het Kasteel gekozen voor Erick Gutierrez op het middenveld, waardoor Joey Veerman op de bank plaats moest nemen. De Volendammer was afgelopen zaterdag nog met het nodige misbaar van het veld gestapt toen hij werd gewisseld. De wisselingen kunnen niet los worden gezien van de toegenomen keuzemogelijkheden die hij heeft betoogde de PSV-trainer. „Dat heeft te maken met dat je een brede selectie hebt en dat je jongens gaat gebruiken en Guti is er daar een van. In de eerste seizoenshelft misten we buitenspelers en Luuk in de spits. Daar ging je met middenvelders een invulling zoeken. Die middenvelders heb je nu op het middenveld, dus heb je daar meer concurrentie. Alle posities zijn dubbel bezet. Dan kun je keuzes maken. Daar wordt het team alleen maar beter van. Ik ben daar blij mee. Dat luxeprobleem hebben we ook nodig met de wedstrijden die gaan komen. In de concurrentiestrijd kunnen ze elkaar tot grotere hoogtes brengen.”