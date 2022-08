Opgeladen Verstappen: ‘Rustig aan doen? Dan is het tijd om te stoppen’

Verstappen kan bouwen op een voorsprong van tachtig punten op Charles Leclerc. Komend weekeinde staat de Grand Prix van België op het programma, gevolgd door races in Zandvoort en Monza.

,,Het zou verkeerd zijn om nu achterover te leunen of te ontspannen. Rustig aan doen? Als dat het geval is, dan is het tijd om te stoppen. Want dat zou betekenen dat ik het niet meer genoeg wil”, stelt Verstappen op Spa-Francorchamps.

De regerend wereldkampioen gaat ook niet mee in de verhalen over waar en wanneer hij zijn tweede titel binnen zou kunnen slepen. ,,Het heeft nu totaal nog geen zin om daar over te praten. Ik focus me op het nu en wil races winnen. Zo staat het hele team erin. We zijn hier niet voor de derde of tweede plek.”