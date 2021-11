Gemakzuchtig PSV schiet zichzelf in de voet bij Heerenveen

Het nog steeds gehavende PSV won dus zodoende wéér niet bij sc Heerenveen. De laatste zege dateert van 18 december 2011 (1-5). Toen waren de doelpuntenmakers aan Eindhovense kant Ola Toivonen (2x), Tim Matavz en Georginio Wijnaldum (2x). Zo lang geleden dus.

De Eindhovenaren traden - mede door een enorm aantal afwezigen - aan met dezelfde elf als waarmee afgelopen donderdag Sturm Graz in de Europa League succesvol werd bestreden.

Niets te duchten

In de 8e minuut zorgde Bruma in de troosteloze ambiance van het lege Abe Lenstra Stadion er op fraaie wijze voor dat Carlos Vinicius in vrije positie kon schieten, maar hij knalde naast. Vier minuten later was het - met ook tussenstations Ritsu Doan en Bruma - wel raak voor de Braziliaan: 0-1. Een verdiende voorsprong, want de ploeg van trainer Roger Schmidt had tot dan toe niets te duchten van de Friezen. Heerenveen liet het allemaal maar gebeuren.

Carlos Vinícius maaktde 0-1. Ⓒ ANP Pro Shots

Eerste schotje voor Heerenveen kwam na 27 minuten, van de voet van Rami Kaib. Maar de bal ging naast. Wel was dit een waarschuwing voor Schmidt en co: één doelpunt verschil was een te kleine marge, terwijl het verschil met rust al groter had moeten zijn.

Apatisch

Meteen na rust eenzelfde spelbeeld. Zo kreeg Vinicius weer een kans om te scoren, maar de Braziliaan mikte naast. PSV liet liggen om de apatisch opererende Friezen de genadeklap toe te dienen.

Zo raakte Henk Veerman met een schot uit de draai het hoofd van Ramalho. Daar kwam PSV aardig weg, want als de Braziliaan er niet had gestaan was zijn poging hard richting het doel van keeper Joël Drommel gegaan.

Matig optreden Drommel

Maar in de 74e minuut was het toch raak voor de Friezen. Drommel wist een inzet vanaf links niet goed naar de zijkant te stompen, waardoor invaller Rami Hajal zomaar de gelijkmaker wist te maken in de rebound: 1-1. Enkele minuten later knalde Bruma op de buitenkant van de paal.

PSV drong wel nog aan in de slotfase, maar het vizier stond niet scherp genoeg zondagmiddag om de Friezen met een nederlaag naar huis te sturen. En dus duurt de ’Vloek van Heerenveen’ voor PSV voort in de Eredivisie.

Schmidt baalt van alle gemiste kansen

Schmidt baalde na het gelijkspel bij sc Heerenveen (1-1) van de grote hoeveelheid kansen die zijn ploeg had gemist. „We hadden twee, drie, vier, vijf, zes goals kunnen maken of anders de ’nul’ moeten houden. Beide dingen zijn niet gelukt”, zo mopperde Schmidt bij ESPN.

PSV kwam vroeg op voorsprong via Vinícius, maar verzuimde daarna afstand te nemen van Heerenveen. Zo’n 20 minuten voor tijd kwam de thuisclub uit een spelhervatting op gelijke hoogte. „Zo gaat dat soms in het voetbal”, aldus Schmidt. „We waren duidelijk veel beter, we hebben veel grote kansen gecreëerd en de wedstrijd gecontroleerd. Maar je moet tot de laatste seconde en de laatste bal scherp zijn. Uiteindelijk hebben we hier niet genoeg gescoord.”

De laatste zege van PSV in het Abe Lenstra-stadion dateert van bijna tien jaar geleden. Heerenveen lijkt een ’angstgegner’ geworden voor PSV. „Maar we hebben geen punten laten liggen omdat we hier al tien jaar niet hebben gewonnen. We hebben niet gewonnen omdat we verzuimden de tweede en derde goal te maken”, zei de Duitse trainer van de Eindhovenaren.

