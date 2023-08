Nigel de Jong steunt Leeuwinnen tegen Spanje: ’Met branie voetballen’

WELLINGTON - De Oranje Leeuwinnen zijn nog drie wedstrijden verwijderd van de wereldtitel. Maar zo simpel als het klinkt, is het uiteraard niet. Om het allerfraaiste voetbalgoud te kunnen delven, zal de ploeg van Andries Jonker Down Under drie keer tot de bodem moeten gaan. Om te beginnen vannacht om 03.00 uur Nederlandse tijd (12.00 uur Wellington time) tegen het sterke Spanje.

Nigel de Jong feliciteert Katja Snoeijs na de overwinning op Vietnam. Ⓒ Getty Images