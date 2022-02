Premium Het beste van De Telegraaf

’Met Nederland tussen de grote snowboardlanden’ Niek van der Velden dacht aan olympische stunt: ’Bizar gevoel’

Door Tijmen Lensink

Snowboarder Niek van der Velden weet dat er kansen waren op een stunt. Ⓒ ANP/HH

PEKING - Niek van der Velden vertelde maandag na de kwalificaties dat een olympische medaille in theorie mogelijk was op de Big Air. Maar in de praktijk zat de 21-jarige snowboarder er een dag later dichterbij dan hij voor mogelijk had gehouden. De zesde plek had net buiten Peking zelfs een bronzen plak kunnen zijn, maar zover kwam het niet. Zijn laatste zeer gewaagde sprong kwam er niet uit.