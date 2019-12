Nare kerst voor PSV-speler Steven Bergwijn

In het Eindhovense huis van de aanvaller van PSV is op eerste kerstdag namelijk ingebroken. Dit laat de Oranje-international weten via een Instagram-story.

Hij looft een bedrag van 10.000 euro (!) uit voor diegene die hem óf de daders brengt of de gouden tip heeft.

Ⓒ Screenshot

Bergwijn kent met PSV een wisselvallig seizoen. De Eindhovenaren werden in de groepsfase van de Europa League uitgeschakeld, staan slechts derde in de Eredivisie en bekerden ternauwernood verder na verlenging tegen de amateurs van GVVV.

De vleugelaanvaller scoorde in 15 wedstrijden 5 goals en gaf wel al 10 assists.