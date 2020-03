’Epke Zonderland staat er ondanks schrappen finale goed voor’

Epke Zonderland Ⓒ Hollandse Hoogte

Waar de rest van de Nederlandse turnploeg donderdagnacht uit voorzorg vanwege het coronavirus vanuit Baku direct terugkeerde naar Nederland, daar bleef Epke Zonderland achter in Azerbeidzjan. Een bewuste keuze, omdat voor hem kwalificatie voor de Olympische Spelen nog altijd niet officieel is bekrachtigd. Nadat hij zich vrijdagmiddag voor de finale van de World Cup had gekwalificeerd, werd luttele uren later het verdere verloop van de wedstrijd alsnog afgelast.