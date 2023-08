Jesse Edwards maakt steeds meer naam in VS: ’Volgend jaar ga ik volledig voor de NBA’

Rik Smits was in 1998 de eerste en is vooralsnog de enige Nederlander ooit in het All Star-team van de NBA. Francisco Elson is sinds 2007 nog steeds de enige Nederlandse NBA-kampioen. Inmiddels hebben ze in de Verenigde Staten na Dan Gadzuric al een decennium geen landgenoot van de twee vaderlandse iconen meer gezien op het hoogste niveau. Maar er komt er één aan, zo klinkt het steeds luider in de basketbalwereld. Zijn naam? Jesse Edwards (23).

Jesse Edwards weet dat hij in het Amerikaanse basketbal af en toe een klootzak moet zijn. „Maar de scouts kijken echt naar álles.” Ⓒ Rias Immink