Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wim Kieft: ’Ten Hag moet het doen mét Ronaldo’

Kopieer naar clipboard

Wim Kieft Ⓒ Redactie Verrijking

Wat gaat Erik ten Hag doen met spits Cristiano Ronaldo? Een vraag die velen stellen nu de deal tussen Manchester United en Ten Hag is bevestigd. Het hoeft heus allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Ronaldo heeft een doorlopend contract bij United en wil dolgraag nog een keer schitteren in november en december op het WK in Qatar. Die gaat gewoon spelen. Ook onder Ten Hag en op zijn 37e. Hoewel Ronaldo niet alle wedstrijden heeft gespeeld, is hij dit seizoen alweer goed voor meer dan twintig doelpunten. In een bijzonder slecht elftal. Dat heeft Liverpool deze week weer aangetoond met een 4-0 overwinning.