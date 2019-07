Feyenoord klaar met middenvelder: ’Dit pik ik niet’

Sjaak Troost, de interim technisch directeur bij de Rotterdammers benadrukte dat hij wel heel graag van Tapia af wil.

In de maling nemen

De overbodige Peruaan staat in de belangstelling van heel wat buitenlandse clubs, maar Tapia heeft geen zin in een transfer. Tot onvrede van Troost. „Hij moet gewoon meewerken aan een transfer, ik laat me echt niet zo makkelijk in de maling nemen. Dat pik ik niet.”

Bijzondere ervaring

De nieuwe hoofdtrainer Jaap Stam maakte zondagmiddag op traditionele wijze zijn entree in De Kuip. Stam werd per helikopter afgezet in het stadion, samen met de drie nieuwelingen: doelman Nick Marsman, de Ierse middenvelder Liam Kelly en vleugelspits Luciano Narsingh. „Een heel bijzondere ervaring om zo De Kuip binnen te komen”, zei de 47-jarige trainer.

Feyenoord nam na het afgelopen seizoen afscheid van onder anderen Robin van Persie (gestopt), Tonny Vilhena (Krasnodar) en Jordy Clasie (terug naar Southampton). Trainer Giovanni van Bronckhorst besloot zelf te vertrekken en met technisch directeur Martin van Geel en algemeen directeur Jan de Jong verdween ook de top van de directie uit De Kuip.