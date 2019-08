Barcelona zonder Messi bij competitiestart

De wedstrijdselectie van de Spaanse kampioen telt negentien spelers, onder wie middenvelder Frenkie de Jong. De oud-Ajacied kan voor Barça zijn debuut gaan maken in La Liga, evenals de Fransman Antoine Griezmann (ex-Atlético Madrid).

Trainer Ernesto Valverde liet eerder op donderdag al weten dat de kans klein was dat Messi in Bilbao in actie zou komen. "We zijn blij met de progressie die hij maakt, maar hij heeft nog niet met de groep meegetraind", liet hij weten. "Hij werkt nu nog een individueel oefenprogramma af, maar dat is heel wat anders dan het spelen van een wedstrijd. We zullen dus moeten afwachten hoe het verder gaat met hem, maar we houden er niet van om risico's te nemen met onze spelers, zeker niet met iemand als Leo."