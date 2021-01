’Vaccineer spelers en steek bespaarde geld in gezondheidszorg’

Alle betrokkenen op het hoogste niveau in Engeland worden wekelijks minimaal twee keer getest. Als dat niet meer nodig is, zo redeneert Dyche, kan het geld dat daarmee wordt uitgespaard in de nationale gezondheidszorg (NHS) worden gestoken.

„Als je ziet wat al dat testen kost, soms zelfs drie keer per week, dan zou je kunnen denken dat je dat geld beter kunt laten terugvloeien naar de NHS en naar het vaccinatiesysteem”, betoogt Dyche. „Maar laat één ding duidelijk zijn: voetballers horen natuurlijk niet vooraan te staan in de rij om gevaccineerd te worden. Het welzijn van alle kwetsbare groepen in de samenleving dient altijd de hoogste prioriteit te krijgen.”