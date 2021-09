Spaanse media: Ronald Koeman mag nog even blijven als trainer

De positie van de Nederlander wankelt al enige tijd. Woensdag leed zijn ploeg de tweede nederlaag in de Champions League. Na de 3-0-nederlaag bij Benfica staat Barcelona laatste in de groep met 0 punten. Dat leidde tot nachtelijk overleg waarna onder andere de kranten Sport en Marca op basis van bronnen binnen de club melden dat Koeman nog niet is ontslagen.

Volgens de Spaanse media duurde het crisisberaad tot 4 uur in de nacht. Daar zou besloten zijn dat Koeman de ploeg in ieder geval leidt tot na het topduel met Atlético Madrid van zaterdag. Daar zit Koeman overigens vanwege een schorsing niet op de bank.

Koeman (58) won het afgelopen seizoen de Spaanse beker, niet genoeg om de beleidsbepalers tevreden te stellen. In de zomer raakte hij onder meer sterspeler Lionel Messi kwijt omdat de door financiële problemen geteisterde club diens salaris niet kon betalen. In de competitie kwam Barcelona tot nu toe tot drie zeges en drie gelijke spelen. Het eerste Champions League-duel werd in Camp Nou kansloos verloren van Bayern München (0-3).