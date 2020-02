Ricky van Wolfswinkel weer maand buitenspel

De 31-jarige Van Wolfswinkel maakte afgelopen weekeind na een maandenlange afwezigheid zijn rentree bij Basel. In augustus was er bij de Nederlander bij toeval een een aneurysma in zijn hersenen gevonden. Van Wolfswinkel werd geopereerd en moest rust houden.

Bij een nieuwe controle in het ziekenhuis bleek dat een deel van zijn hersenen iets langzamer wordt doorbloed. Dit gebeurt op de plek waar vorig jaar bij Van Wolfswinkel een aneurysma werd aangetroffen, een uitstulping in een bloedvat van de hersenen. Hij mag wel blijven trainen, maar koppen en duels aangaan zijn voorlopig verboden. Over vier weken wordt Van Wolfswinkel opnieuw onderzocht.