Arina Sabalenka naar vierde ronde Wimbledon, exit Demi Schuurs in dubbeltoernooi

De Rus Andrej Roeblev, als vijfde geplaatst bij de mannen, had in zijn partij uit de derde ronde bijna 3 uur nodig om zich te ontdoen van de Italiaan Fabio Fognini. Roeblev greep de winst in vier sets: 6-3 5-7 6-4 6-2.

Demi Schuurs

Het Wimbledon-avontuur van Demi Schuurs heeft niet lang geduurd. Schuurs, die samen met de Amerikaanse Nicole Melichar als vierde geplaatst was, verloor in de eerste ronde met 6-2 6-3 van de Roemeense speelsters Andreea Mitu en Monica Niculescu.

De 27-jarige Schuurs begon juist met de nodige verwachtingen aan Wimbledon. In aanloop naar het derde grandslamtoernooi van het jaar haalde ze op de grastoernooien van Berlijn en Eastbourne de eindstrijd. Ze is de nummer 10 van de wereld in het dubbelspel.

Twee jaar geleden haalde Schuurs nog de kwartfinales in Londen. Ze vormde toen een duo met de Duitse Anna-Lena Grönefeld. Vorig jaar ging het toernooi niet door wegens de uitbraak van het coronavirus.

Ook bij de mannen geen succes

In het mannendubbel wist debutant David Pel niet voor een stunt te zorgen. Samen met Lu Yen-hsun uit Taiwan moest hij zijn meerdere erkennen in de Colombianen Juan Sebastian Cabal en Robert Farah, die als derde geplaatst zijn. Het werd 6-2 6-4. Cabal en Farah wonnen Wimbledon in 2019.

Sander Arends en Matwé Middelkoop zijn in de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon uitgeschakeld. Het Nederlandse koppel verloor in twee sets van het als achtste geplaatste Pools/Braziliaanse duo Lukasz Kubot/Marcelo Melo: 2-6 4-6.

