Sport kort: Ruud in Seoul onderuit tegen Nishioka

Ruud verliest kwartfinale Seoul van Japanner Nishioka

10.31 uur: Casper Ruud, de nummer 2 van de wereld, heeft in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Seoul verloren van Yoshihito Nishioka. De 27-jarige Japanner, de mondiale nummer 56, was met 6-2 3-6 6-2 te sterk voor de Noor.

De 23-jarige Ruud verzekerde zich eerder in Seoul van deelname aan de ATP Finals, die van 13 tot en met 20 november in Turijn plaatsvinden. Ruud is dit jaar verliezend finalist van Roland Garros en de US Open. Hij verloor beide finales van een Spanjaard; in Parijs van Rafael Nadal en in New York van Carlos Alcaraz, die daardoor de nieuwe nummer 1 van de wereld werd.

Opnieuw voetbalbobo veroordeeld in omkoopschandaal FIFA

08.34 uur: De oud-voorzitter van de voetbalbond van El Salvador is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien maanden voor zijn rol in het grote omkoopschandaal binnen de mondiale federatie FIFA. Een rechter in New York legde Reynaldo Vasquez die straf op.

De 66-jarige Vasquez had in zijn tijd als voorzitter van de bond van El Salvador, tussen 2009 en 2011, ruim 350.000 dollar (omgerekend 356.000 euro) aan steekpenningen aangenomen om de mediarechten voor WK-kwalificatiewedstrijden bij een bepaald bedrijf te krijgen.

Kort voor de voorzittersverkiezing bij de FIFA in 2015 werden heel wat voetbalbobo’s uit met name Midden- en Zuid-Amerika in een hotel in Zürich gearresteerd. Sepp Blatter werd op het congres van de FIFA herkozen als voorzitter, maar stapte enkele dagen later onder grote druk op. De Zwitser werd uiteindelijk voor jaren geschorst vanwege een dubieuze betalingsdeal met Michel Platini.

De Amerikaanse justitie doet al geruime tijd onderzoek naar het grootschalige omkoopschandaal binnen de FIFA. Het heeft al tot 27 bekentenissen en heel wat veroordelingen geleid. Vasquez bekende vorig jaar schuld.

„Deze mensen hebben hun zakken gevuld met honderdduizenden dollars aan smeergeld. Dat gebeurde over de rug van een prachtige sport, de voetbalbond van El Salvador en de leden daarvan”, zei de openbaar aanklager bij de rechtszaak van Vasquez in New York. Hij moet het bedrag wat hij had opgestreken terugbetalen.

De FIFA legde de voormalige bondsvoorzitter van El Salvador enkele jaren geleden al een levenslange schorsing op. Hij mag nooit meer een rol in de voetballerij bekleden.

MotoGP volgend jaar ook voor het eerst naar India

08.28 uur: De motorcoureurs in de WK wegrace gaan volgend jaar voor het eerst naar India. De organisator van de MotoGP heeft een contract gesloten met het circuit van Buddh, dat ten zuiden van hoofdstad New Delhi ligt. Op dat circuit werden tussen 2011 en 2013 al drie races in de Formule 1 gehouden, allemaal gewonnen door de Duitser Sebastian Vettel namens Red Bull.

„We hebben veel motorsportfans in India en we zijn heel blij dat we de sport naar hen toe kunnen brengen”, zegt directeur Carmelo Ezpeleta van Dorna, de promotor en rechtenhouder van de MotoGP.

Eerder deze week meldde de MotoGP al dat volgend jaar voor het eerst een Grand Prix in Kazachstan wordt gehouden, op het Sokol-circuit in de buurt van Almaty. De MotoGP sloot een contract voor vijf jaar met Kazachstan.

Het is nog niet bekend wanneer de GP’s van Kazachstan en India in 2023 worden gehouden. De kalender voor volgend jaar moet nog gepresenteerd worden. Duidelijk is al wel dat het seizoen eind maart begint in Portugal.

Momenteel zijn de motorcoureurs in Thailand, waar zondag de zeventiende GP van dit seizoen wordt verreden. Begin november is in Valencia de twintigste en laatste race.