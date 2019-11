Oranje onder 17 rest na tranen nu strijd om WK-brons

De beelden van Brazilië, dat tegen Frankrijk een 0-2 ruststand in de laatste minuut omboog in een 3-2 overwinning, maken het missen van de eindstrijd misschien wel extra pijnlijk. In het volgepakte finale-stadion gingen 20.000 Brazilianen uit hun dak voor hun Onder 17. „Natuurlijk, het zou geweldig zijn geweest voor zo’n vol stadion te spelen, tegen Brazilië in eigen huis, in een extreem vijandelijke sfeer”, zegt bondscoach Peter van der Veen. „Het zou voor die jongens de mooiste ervaring uit hun leven zijn geweest. Dat we die nu missen, is spijtig.”

Maar toch. Dit Oranje onder 17 kan de grootste prestatie van alle nationale jeugdelftallen evenaren. In 2005 in Peru (voor 40.000 man!) pakte Nederland onder 17 - met onder anderen de latere internationals Tim Krul, Vurnon Anita, Erik Pieters en Ruud Vormer - WK-brons. Van der Veen: „Als je over tien jaar hierop terugkijkt en je ziet die medaille, dan voelt dat toch wat anders dan een vierde plek. Die gasten hebben alles tot nu toe zó intens beleefd. Dat is mooi en gaan we nog één keer doen.”