Premium Het beste van De Telegraaf

Manchester United plaatst nieuw bod van 90 miljoen op Antony

Door Marcel van der Kraan & Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Antony. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Manchester United heeft de hoop op de komst van Antony nog niet opgegeven. De club van Erik ten Hag heeft vrijdagmiddag laat een nieuw bod gedaan op de Braziliaan van Ajax, die de Amsterdamse club nu 90 miljoen euro kan opleveren. Niet bekend is of dat bedrag inclusief of exclusief bonussen is.