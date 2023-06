Markus klopt Vollering en Van Vleuten en pakt NK-titel tijdrijden, Van Emden weer snelste bij mannen

Markus, die vorig jaar de nationale titel op de weg veroverde voor Shirin van Anrooij en Lorena Wiebes en toen als tweede eindigde bij het NK tijdrijden, was halverwege het parcours van 42 kilometer met start en finish in Elspeet 36 seconden sneller dan Van Vleuten en 44 tellen sneller dan Vollering. Na 42 kilometer zette Markus een tijd van 53.42 minuten neer. Daarmee was ze 55 seconden sneller dan Vollering. Van Vleuten deed 1.13 minuut langer over de twee ronden.

„Afgelopen winter zei ik tegen de ploeg dat het winnen van het NK tijdrijden mijn grootste droom was, want ik vind het simpelweg de leukste discipline”, zei Markus. „Ze hebben me daarin volledig gesteund. Ik weet dat ik een optimale tijdrit kan rijden als ik van een trainingskamp terugkeer. Daarom heb ik ook wat wegwedstrijden overgeslagen. Gelukkig is het een succes geworden, ondanks dat het heel warm en zwaar was. Ik ben ontzettend trots.”

De wielrenster bezorgde Jumbo-Visma de vijfde zege van het seizoen. Voor Markus is het haar tweede overwinning in 2023. Ze won eerder in mei de Navarra Elite classic.

Titelverdedigster Ellen van Dijk, die vorig jaar haar vijfde titel op het NK tijdrijden veroverde, ontbrak wegens zwangerschap.

Jos van Emden Ⓒ ANP

Van Emden voor derde keer Nederlands kampioen

Jos van Emden heeft voor de derde keer de nationale titel veroverd in het tijdrijden. De 38-jarige wielrenner van Jumbo-Visma was op het parcours over 42 kilometer met start en finish in Elspeet 18 seconden sneller dan Daan Hoole. Sjoerd Bax pakte het brons.

Bauke Mollema won vorig jaar bij zijn debuut in Emmen zijn eerste nationale titel in het tijdrijden. Toen versloeg hij voormalig wereldkampioen Tom Dumoulin op een parcours over 29,4 kilometer. De twee ronden in Elspeet waren bij elkaar met 41,6 kilometer een stuk langer.

Hoole zette met 49.33 minuten de te kloppen tijd neer, nadat de renner van Trek-Segafredo halverwege al derde was. Bax bleef vervolgens op 6 seconden steken, maar Van Emden dook met 49.15 ruim onder die tijd. Hij zag vervolgens dat Mollema, die halverwege nog de tweede tijd had neergezet, strandde op de vijfde plaats op 40 seconden.

Van Emden won de tijdrittitel voor het eerst in 2010. Negen jaar later was hij opnieuw de beste, nadat hij ook een keer zilver en twee keer brons had gepakt.