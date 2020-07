Zlatan vergelijkt zichzelf met filmpersonage Benjamin Button

„Mensen zeggen mij dat ik er oud en moe uitzie, maar ik begin maar net warm te draaien”, aldus Zlatan. „Ik ben net Benjamin Button, behalve dat ik altijd jong ben, en nooit oud ben geweest”, doelde Zlatan op de film uit 2008 waarin een man, gespeeld door Brad Pitt, in plaats van ouder steeds jonger wordt.

Met zijn twee doelpunten bereikte Zlatan overigens een bijzondere mijlpaal. Hij staat bij Milan nu op 51 treffers en is daardoor de enige speler die voor beide clubs uit Milaan tenminste 50 keer heeft gescoord in de Serie A. Voor Inter maakte Zlatan er in een eerdere fase in zijn loopbaan 57.