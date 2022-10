Lewis Hamilton wil langer door in Formule 1

„We gaan een nieuwe deal maken. Ergens in de komende maanden zullen we om de tafel gaan”, zegt Hamilton, die in januari 38 jaar wordt. „Mijn doel is om door te gaan, samen met Mercedes. Het voelt als mijn familie en ze hebben mij altijd gesteund. Ik geniet er nog steeds van om te racen en wil dat blijven doen.”

Hamilton is dit seizoen met Mercedes niet zo competitief als hij zou willen. Hij stond zeven keer op het podium. In gesprek met een groepje Engelse en Duitse media, waaronder de BBC, stelt hij dat hij niet meer te veel wil terugdenken aan de veelbesproken ontknoping vorig jaar, toen Max Verstappen de wereldtitel pakte.

„Mijn liefde voor het racen en voor het team ben ik nooit kwijtgeraakt. Maar het was moeilijk dat de uitkomst van een kampioenschap, waar zoveel mensen hard voor hebben gewerkt, werd beslist door een verkeerde beslissing”, doelt hij op de hele safety car-saga in Abu Dhabi. „Tegelijkertijd ben ik niet iemand die zomaar opgeeft. Het voelt alweer alsof het jaren geleden is gebeurd.”

Dat Red Bull nu zal worden gestraft voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021, voelt voor Hamilton naar eigen zeggen als een ’trap na’. „Toen ik erover hoorde in Singapore, bracht dat zeker bepaalde emoties naar boven. Het kwaad is al geschied, we kunnen er niets meer aan veranderen en ik wil vooruitkijken. Hoe wij als team werken en wat we samen hebben bereikt, daar ben ik trots op.”