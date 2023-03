Nachtwerk voor Spakenburg na bekerstunt: ’Ik denk niet dat ik morgen naar mijn werk ga’

Zelfs trainer Chris de Graaf moest toegeven dat hij vooraf niet vies was van een beetje blufpoker, maar nooit had kunnen bevroeden dat zijn elftal, de nummer 7 in de Tweede Divisie, hiertoe in staat was. „Ik toon vaak lef met allerlei uitspraken, maar dit had ik ook niet verwacht.”

Het bijzondere aan de Spakenburgse overwinning was dat deze niet eens gestolen was. De ’Blauwen’ speelden bij tijd en wijle verzorgd voetbal en de doelpunten waren om van te watertanden. Neem de openingstreffer van Wimilio Vink, die uit een sublieme voorzet van Luuk Admiraal de bal in één keer op de pantoffel nam en Utrecht-doelman Vasilis Barkas passeerde. Of de splijtende pass van Van der Linden, die Admiraal richting Barkas stuurde en zo de 0-2 in gang zette.

Toen Tasos Douvikas de aansluitingstreffer maakte, leek het nog even spannend te worden in de Domstad, maar Masies Artien herstelde de marge van twee en het slotakkoord was aan de geboren Spakenburger Van der Linden. Lang voor het laatste fluitsignaal zongen de dolgelukkige duizenden uit Spakenburg dat ze Europa in gaan. Maar daarvoor zal Spakenburg nog tweemaal moeten stunten. Als het aan de spelers én trainer De Graaf ligt, is Feyenoord de volgende tegenstander. Verdediger Koos Werkman: „Het klinkt een beetje arrogant, maar drie jaar geleden hebben we al tegen Ajax gespeeld. Oftewel: die hebben we al gehad. Laten we hopen dat we nu naar De Kuip mogen.”

Voor de wedstrijd werd De Graaf nog succes gewenst door John de Wolf, de huidige assistent van Feyenoord die een paar jaar geleden nog hoofdcoach was van Spakenburg en de club na de degradatie terugbracht naar de Tweede Divisie. De Graaf was destijds de rechterhand van De Wolf: „John zei: als jullie het niet halen en wij spelen in de halve finale thuis, krijg jij van mij kaartjes. Ik zei: John, geloof me nou maar, dat wordt Feyenoord-Spakenburg. Zet dat maar in je agenda.”

Waarna de trainer opging in het feestgedruis van de Spakenburgse kleedkamer. De trainer en zijn spelers wachtten in de nacht een massaal onthaal op De Westmaat, de thuishaven van de club. „Dat gaat een daverend feest worden. Laten we hopen dat we zaterdag op tijd aanwezig zijn voor de wedstrijd tegen Noordwijk.”

Tegenstander FC Utrecht had zich voorafgaand aan de kwartfinale in de handen gewreven met de op papier gunstigste loting die het zich kon wensen. Maar waar de ploeg uit de Domstad er in 2016 wel in slaagde om VVSB, de bekersurprise van dat seizoen, een halt toe te roepen, onderging Utrecht nu voor de ogen van het eigen publiek een complete vernedering.

Utrecht-aanvoerder Van der Hoorn schaamt zich

FC Utrecht-aanvoerder Mike van der Hoorn was onthutst na de nederlaag. „Het is een regelrechte schande”, zei de verdediger na de 4-1-nederlaag in de eigen Galgenwaard bij ESPN. „We staan te kijken bij die goals, de energie ontbrak. Ik vind het heel moeilijk te verklaren.”

„Het lijkt op onderschatting, maar daar hebben we vooraf juist op gehamerd”, vervolgde Van der Hoorn. „Ik ben er altijd in blijven geloven. Ook toen het 3-1 werd. Ik dacht toen wel: het wordt lastig. Dit is een harde klap.” Ondertussen hieven boze Utrecht-fans het ’Schaam je kapot” aan. „Volkomen terecht”, vond Van der Hoorn.