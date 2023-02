Nachtwerk voor Spakenburg na bekerstunt: ’Ik denk niet dat ik morgen naar mijn werk ga’

Ze waren „met een stukje realisme” afgereisd naar de Galgenwaard. „Maar ook met het idee dat het mogelijk is, anders kun je beter thuisblijven”, vertelde Van der Linden bij ESPN. „Je probeert ze onder druk te zetten, maar natuurlijk lukt dat niet de hele wedstrijd. Van FC Utrecht had je wel wat meer mogen verwachten. Ik vond het verschil nogal meevallen.”

De stunt liet zich na de goal van Van der Linden in de 74e minuut (1-4) aankondigen. „In de 85e minuut ging ik rekenen. Ze moesten er drie maken voor een verlenging. Toen dacht ik wel: het gaat gebeuren. Maar eigenlijk besef ik het niet, misschien morgen en donderdag. Dan gaan we kijken wat de andere ploegen doen. We komen in een mooi rijtje.” Maar eerst wordt het feest. „Toen we FC Groningen hadden uitgeschakeld werd het 04.00 uur.”

Spakenburg-trainer: ’Nog even laten bezinken’

Spakenburg-trainer Chris de Graaf moest „het nog even laten bezinken”, nadat zijn formatie uit de tweede divisie in de kwartfinale van de KNVB-beker had gewonnen (1-4) bij FC Utrecht. „Ik toon vaak lef met allerlei uitspraken, maar dit had ik ook niet verwacht”, sprak hij.

Hij had zich goed voorbereid, dat wel. „Zondag heb ik me opgesloten op zolder en heb uitgebreid naar wedstrijden van FC Utrecht gekeken. Dat was al genieten”, vervolgde de coach. „Maar dat dit zou gebeuren... Bij 1-3 ging ik er echt in geloven, toen kon het eigenlijk niet meer kapot. Dat doelpunt was zo’n beuk voor Utrecht. En dan maken we nog die vierde ook, het is bijna niet te geloven.”

Het was anders dan bij de voorgaande stunt, uit bij FC Groningen. De Graaf: „Daar werden we op een gegeven moment helemaal overlopen. Dat is nu niet gebeurd. We hebben eigenlijk niet zoveel problemen gehad.”

Utrecht-aanvoerder Van der Hoorn schaamt zich

FC Utrecht-aanvoerder Mike van der Hoorn was onthutst na de nederlaag. „Het is een regelrechte schande”, zei de verdediger na de 4-1-nederlaag in de eigen Galgenwaard bij ESPN. „We staan te kijken bij die goals, de energie ontbrak. Ik vind het heel moeilijk te verklaren.”

„Het lijkt op onderschatting, maar daar hebben we vooraf juist op gehamerd”, vervolgde Van der Hoorn. „Ik ben er altijd in blijven geloven. Ook toen het 3-1 werd. Ik dacht toen wel: het wordt lastig. Dit is een harde klap.” Ondertussen hieven boze Utrecht-fans het ’Schaam je kapot” aan. „Volkomen terecht”, vond Van der Hoorn.