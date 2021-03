Waar eindigt de vrije val van Feyenoord?

Myron Boadu schiet de 1-1 binnen Ⓒ ANP/HH

ALKMAAR - Komende week is het exact een jaar geleden dat de competitie in de Eredivisie werd stilgelegd. Begin maart 2020 had Feyenoord mede dankzij een sensationele reeks wedstrijden zelfs nog voor de titel kunnen gaan. Het is nu weer maart en in de top van de Eredivisie zijn de Rotterdammers niet meer te bekennen.