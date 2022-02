Van Bronckhorst denkt aan Feyenoord na stunt in Europa League

„We wisten dat het een zware wedstrijd zou worden. Maar om vier keer te scoren in een uitduel met Dortmund is een goede uitgangspositie voor ons. We wilden een goed resultaat meenemen naar Glasgow en ik denk dat we dat hebben bereikt”, aldus Van Bronckhorst voor de camera van ESPN.

„Het is best moeilijk om een uitduel te winnen in Europa”, vervolgt de Nederlandse trainer. „Met Feyenoord speelde ik in de Champions League en de Europa League en ik denk dat ik toen nooit een uitwedstrijd heb gewonnen. Ik had wat gelijke spelen. Om hier te winnen van Dortmund en vier keer te scoren is een een mooie prestatie.”