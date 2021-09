Arne Slot: ’Daar verbind ik bij Bryan Linssen niet gelijk conclusies aan’

„Die eerste twee waren geen gemakkelijke ballen, maar die derde had er echt in gemoeten. Ik baal ervan dat ik de goal niet heb gemaakt”, aldus Linssen na de wedstrijd.

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft in de eerste weken van het seizoen het vertrouwen uitgesproken in Linssen en reageerde genuanceerd op de ongelukkige wedstrijd van zijn spits. „Als het om één wedstrijd gaat waarin spelers kansen missen, dan verbind ik daar niet gelijk conclusies aan. De ene keer is het amper een kans, zoals bij Willem II, en dan schiet hij de bal erin. En de andere keer mist hij een goede kans. Bryan heeft de afgelopen weken een paar prima goals gemaakt en ditmaal was hij wat ongelukkig in de afwerking. Maar het waren behoudens de derde ook geen kansen die je als niet te missen zou kunnen omschrijven.”

Linssen werd in het laatste kwartier vervangen door Cyriel Dessers, die daarmee zijn debuut maakte in het Feyenoord-shirt. De nieuwe spits werd in Haifa nog niet in stelling gebracht, maar Slot is duidelijk over wat hij van de Belg verwacht. „Cyriel heeft tot op heden laten zien waarvoor we hem hebben gehaald: dat hij in en om de zestien de ballen redelijk gemakkelijk binnen schiet”, aldus Slot. „In deze wedstrijd heeft hij geen echte kans gehad, maar we hopen nog heel vaak te zien wat hij op de trainingen en bij zijn vorige clubs heeft laten zien. Het is geen speler waar je normaal gezien mooie steekpasses van kunt verwachten, maar het is wel een speler die afdrukt als de bal voor zijn voeten komt. Je hebt in deze wedstrijd gezien hoe vaak Feyenoord in een Europese uitwedstrijd in de zestien van een tegenstander kan komen. Als hij in de toekomst op het veld staat, kan hij wellicht wel een van die ballen binnen schieten.”