Liverpool verwacht Klopp terug voor FA Cup-duel

„Het ziet er naar uit dat hij er weer bij kan zijn. Hij voelt zich goed”, zo liet assistent Peter Krawietz in aanloop naar de ontmoeting weten. De trainer zou nog wel een test moeten ondergaan om definitief aan te tonen dat hij voldoende hersteld is. „We houden ons uiteraard aan alle voorschriften”, zei Krawietz.

Liverpool sloot deze week het trainingscomplex enkele dagen vanwege een uitbraak van het virus. Krawietz sprak van een „bizarre situatie.” Hoeveel spelers er nog ontbreken, kon hij niet precies aangeven. „Dat neemt niet weg dat we voldoende goede voetballers over hebben om zondag te winnen.” Joël Matip heeft de training wel weer hervat na een besmetting. Of de centrale verdediger meteen al wordt ingezet, is nog niet zeker.

Huddersfield Town verrast Burnley

Huddersfield Town zorgde in de FA Cup voor een opmerkelijk resultaat door Burnley uit te schakelen. De club die op het tweede niveau van Engeland speelt won met 2-1 op het veld van de tegenstander.

De favoriet uit de Premier League kwam wel op voorsprong, Jay Rodriguez scoorde na ongeveer een half uur. In het slotkwartier sloegen de bezoekers toe door doelpunten van Josh Koroma en Matthew Pearson.