Sjef van den Berg kan zich niet wreken na pijnlijke misser en zwaait af zonder medaille

Zo eindigt de loopbaan van Van den Berg zonder olympische medaille. De Brabander, die jaren tot de beste handboogschutters ter wereld behoorde, eindigde bij de Spelen van Rio 2016 als vierde. Hij greep maandag in Tokio met Steve Wijler en Gijs Broeksma ook net naast eremetaal in de landenwedstrijd.

Van den Berg kreeg in de wedstrijd tegen Japan om het brons de kans om Nederland de overwinning te bezorgen. Hij had daarvoor minimaal een 9 moeten schieten, maar zijn pijl belandde in de 8. Het Oranje-trio verloor vervolgens in de shoot-off. Van den Berg nam de schuld op zich voor het missen van brons. „Het voelt voor mij heel erg dat ik het heb verpest. Dit was mijn laatste kans op een teammedaille. Ik neem het mezelf kwalijk.”

De voormalige nummer 2 van de wereld, die nu op plek 14 staat, had zich als achtste gekwalificeerd voor het individuele toernooi. Van den Berg moest het in de kwalificatie afleggen tegen Wijler, die meer punten bij elkaar schoot en daardoor met Gabriela Schloesser de gemengde landenwedstrijd mocht schieten. Dat duo pakte een zilveren medaille.

Van den Berg begon zijn jacht op een individuele medaille met een overwinning van 7-3 op de Fransman Jean-Charles Valladont, die hem in Rio in de halve finales had verslagen. Het afscheidstoernooi van Van den Berg eindigde daarna echter tegen D’Almeida. Broeksma werd ook uitgeschakeld in de tweede ronde, hij verloor van de Japanner Takaharu Furukawa. De beslissing viel in de shoot-off; Broeksma schoot zijn pijl in de 9, Furukawa raakte de 10.

Wijler, als zesde geplaatst, komt donderdag voor het eerst individueel in actie. Dat geldt voor Schloesser bij de vrouwen.