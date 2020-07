Liverpool eert kampioenmaker Klopp met video

The Reds deelden een video waarin de Duitser in het zonnetje wordt gezet. Het begint met beelden van zijn komst bij Liverpool tot en met het winnen van de Champions League in 2019 en dan dit jaar -na 30 jaar- ook eindelijk de Engelse landstitel.

Na de thuiswedstrijd woensdagavond tegen Chelsea krijgt Liverpool de kampioensbeker uitgereikt. Dat gebeurt op een speciaal podium dat gebouwd is op de 'Kop', het tribunevak waar de meest fanatieke supporters van Liverpool altijd samenkomen.

Publiek zal er bij de ceremonie in het stadion niet zijn vanwege de coronacrisis.