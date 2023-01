Slecht nieuws Liverpool: Van Dijk tijd uit roulatie

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Virgil van Dijk Ⓒ Pro Shots

Virgil van Dijk kan ruim een maand niet voetballen voor Liverpool vanwege een spierblessure. Dat heeft trainer Jürgen Klopp gezegd in aanloop naar de ontmoeting met Wolverhampton Wanderers in de FA Cup op zaterdag. „Het is een zware tegenslag”, zei de Duitser. „Hij had niet veel pijn. We dachten dat het mee zou vallen.”