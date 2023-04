Verstappen glansrijk naar pole position in GP Australië

Kwalificatieronde 1 zorgde direct voor een enorme verrassing. Sergio Pérez had al een moeizame derde training achter de rug en nu ging het tijdens zijn eerste ronde al helemaal mis. Hij schoot in een van de bochten vol door en kwam in de grindbak terecht. Daarmee was het einde verhaal voor de Mexicaan. Verstappen had op dat moment nog geen tijd laten optekenen en moest vanwege de rode vlag zijn ronde afbreken. Uiteindelijk was plaatsing voor Q2 geen probleem voor de Nederlander. Hij had een marge van zo’n drie tienden op beide Mercedes-coureurs. Ook Nyck de Vries plaatste zich voor het tweede deel van de kwalificatie. Hij was bovendien nipt sneller dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda.

Sergio Pérez vliegt eraf. Ⓒ ANP/HH

In Q2 had De Vries meer problemen en kwam hij in het begin niet aan zijn tijden uit het eerste deel van de kwalificatie. Ondanks dat hij uiteindelijk nog een redelijk snelle ronde reed kwam hij er niet aan te pas. Zondag zal hij al vijftiende van start gaan. Verstappen was wederom ruimschoots de snelste met ruim tweede tienden van een seconde voorsprong op Fernando Alonso. Daarachter waren de verschillen klein met beide Ferrari’s en de verrassende Nico Hulkenberg.

In Q3 kwam het voor Verstappen niet vanzelf, vanwege een foutje in de laatste sector. Bij zijn tweede poging moest hij alles uit de kast halen om Hamilton af te troeven en was hij uiteindelijk negen duizendste van een seconde sneller. Maar met zijn derde en laatste poging zette hij de rest ineens op een flink gat. George Russel werd uiteindelijke tweede op iets minder dan een kwart seconde voor zijn teamgenoot Hamilton.

Uitslag

WK-stand