Simon Whitlock vliegt er nu wél uit bij Grand Slam of Darts

Bij de laatste acht kreeg Van Gerwen liefst acht wedstrijdpijlen om de 51-jarige Wizard te vloeren, maar slaagde daar niet in. De Portugese sensatie De Sousa maakte het zichzelf ook niet makkelijk, maar maakte het uiteindelijk wel af tegen de ervaren Aussie.

In de finale treft De Sousa de ervaren Engelsman James Wade of Dimitri van den Bergh uit België. Geen van de nog in het toernooi aanwezige spelers won het Grand Slam of Darts al eens. In 2018 en 2019 bleek Gerwyn Price de beste.

Van Gerwen, drievoudig winnaar, reageerde zondagavond zeer teleurgesteld op zijn onnodige nederlaag. „Ik baal echt als een stekker. Simon was goed met de scores, maar ik was de baas op het podium. Ik ben onderweg terug naar mijn goede vorm, en dan verlies je op zo’n manier. Dat is extra zuur, mensen onderschatten wat dat met je doet”, aldus Mighty Mike, die volgend weekeinde de Players Championship Finals speelt.