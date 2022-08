Premium Het beste van De Telegraaf

Toornstra: ’Ik ervaar het ontbreken van een buitenlands avontuur niet als een gemis’

Door Jeroen Kapteijns

Jens Toornstra laat de Kuip achter zich. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Feyenoord kan Jens Toornstra maar moeilijk loslaten. Op het trainingscomplex van zijn nieuwe werkgever FC Utrecht verschenen vrijdag twee Feyenoord-supporters in vol ornaat, die hun favoriet nog even succes kwamen wensen bij zijn nieuwe club. Na acht jaar Feyenoord verdedigt Toornstra de kleuren van FC Utrecht, die club die hij in 2014 verruilde voor De Kuip. Toornstra valt met zijn neus in de boter, want zondag komt Ajax op bezoek in de Galgenwaard, altijd weer een beladen duel in Utrecht.